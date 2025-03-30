Керівник Бурштинської громади Василь Андрієшин оприлюднив свою декларацію за минулий рік

Зокрема, у 2024 році вони разом із дружиною Ярославою зберігали готівкою 100 000 гривень та 20 тисяч доларів.

Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин оприлюднив декларацію про доходи у 2024 році. Так, у міській раді він торік заробив 712 918 гривень. Також Василь Михайлович отримав 118 249 гривень пенсії, пише ПІК.

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Окрім того, йому надали проценти у сумі 99 564 гривень від Акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”. Дружина Андрієшина Ярослава у 2024 році отримала 37 800 гривень доходу від здачі майна в оренду від Матейка Олега Петровича та 45 000 гривень від дочірнього підприємства “СТМ-ІВА”, а ще 71 854 гривні пенсії.

Також вона заробила 302 416 гривень від громадянки Мухіної Оксани Василівни та 162 040 гривень від ТОВ “Прикарпатенерготрейд”. Від ТОВ “Гудвеллі Україна” Ярослава Андрієшин отримала 6 900 гривень та від ТОВ “Мрія Фармінг Карпати” – 11 644 гривні за надане майно в оренду.

Очільник Бурштина має два відкриті банківські рахунки. Зокрема, на рахунку в “Приватбанку” він зберігає 90 643 гривні, а в “Ощадбанку” – 1 218 507 гривень. У 2024 році вони разом із дружиною Ярославою зберігали готівкою 100 000 гривень та 20 тисяч доларів.

У власності Василя Андрієшина:

з 2009 року – легковий автомобіль “Sitroen”, 2003 року випуску;

з 2011 року – вантажний автомобіль “JAC”, 2008 року випуску;

з 2021 року – легковий автомобіль “CHEVROLET”, 2017 року випуску.

Його дружина володіє: автомобілем “ЗИЛ-ММЗ”, екскаватором “ATLAS”, легковиком “Mitsubishi”, вантажним авто “Foton” та причепом “MASTER-TECH”.

Також у 2022-році вони придбали житловий будинок у селі Новий Мартинів та кілька земельних ділянок, які у власності Ярослави Андрієшин.