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За минулу добу окупанти втратили понад 1200 орків та 30 своїх артсистем
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили понад 1200 орків та 30 своїх артсистем

Автор: Ігор Василик
31/03/2025 07:56
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 31.03.25

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 915230 (+1230) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10496 (+4) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21819 (+3) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 25537 (+30) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1347 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1123 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 31416 (+71),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 42593 (+65) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3787 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!