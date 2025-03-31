Сьогодні в Івано-Франківську проведуть в останню путь полеглого героя Ігоря Фільварка

До Івано-Франківської міської територіальної громади знову надійшла скорботна звістка із фронту – боронячи Україну, поліг солдат Ігор Фільварок.
Про це повідомляють у пресслужбі міського голови Івано-Франківської громади Руслана Марцінківа.
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Сьогодні, 31 березня, о 12:00 годині розпочнеться чин похорону загиблого героя у Будинку смутку (місто Івано-Франківськ, вулиця Ребета (Побутова) 3).
О 13:00 годині – початок поховання воїна на Алеї Героїв кладовища в селі Чукалівка.