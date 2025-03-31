Постраждалий унаслідок теракту у Івано-Франківську 11 березня підліток, почав давати свідчення – хлопці перебували під тиском ФСБ

Неповнолітні юнаки, яких дистанційно підірвали ворожі спецслужби в Івано-Франківську 11 березня, від першого злочинного завдання, яке їм запропонували окупанти, відмовилися. Однак згодилися виготовити саморобний вибуховий пристрій, пише КУРС з посиланням на ТСН. Тиждень.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Хлопців завербував куратор ФСБ на ім’я Сєргєй через місцевий телеграм-канал з пошуку роботи. Початкове завдання, яке дав куратор хлопцям, – спалити автівку військовому. Юнаки відмовилися від такого завдання і погодилися на те, що, на їхню думку, буде менш шумним.

«Менш шумне» на думку дітей — це власноруч виготовити дві вибухівки, спорядити детонаторами та віднести у вказане місце. За це їм обіцяли заплатити 1700 доларів. Хлопці отримали чіткі інструкції: що купувати та як виготовляти бомби. Маленькими сумами вони отримували від куратора гроші на смертельні закупи. Всі елементи для вибухівки можна придбати у звичайному будівельному магазині.

Вони мали виготовити саморобний кроковий пристрій за три дні. Для цього підлітки зняли подобово квартиру. Вибухівку помістили в металеві термоси, які рясно оздобили металевими гайками. Кожна з яких по суті — куля розігнана вибухом, а отже в рази збільшує кількість жертв. Для російських спецслужб важливо, аби ти зробив перший крок і ти одразу на гачку.

«Була вимога одразу сфотографувати і підтвердити те, що вони почали купляти і що робити. І вони неповнолітні одразу почали звітувати цьому Сергію про той чи інший крок. Спецслужба рф використовує це одразу для шантажу. Як ти вчинив перший крок, вони тебе цим першим кроком вже й шантажують», — розповідає оперативний співробітник СБУ.

Коли вибухівка була готова, куратор наказав занести одну з бомб на вулицю біля залізничного вокзалу. Вони замаскували термос з вибухівкою під сміття, обливши його монтажною піною, та понесли на вказане місце. Поряд з орендованою квартирою. Другу бомбу мали принести пізніше, так дітям сказав куратор. Та реальний план ФСб був зовсім інакший. Вибухівку дистанційно активували російські спецслужби.

«Спецслужби рф цинічно вербують неповновітніх і фактично в подальшому позбавляють їх життя. Це розхідний матеріал, який вони використовують для підриву, їх записують у жертви», — каже співробітник СБУ.

Основна мета — це посіяти паніку, дестабілізувати суспільну ситуацію. 17-ти річний завербований загинув на місці. 15-тирічний хлопчик вижив. Але тепер без обох ніг і практично сліпий.

Хлопець вже у свідомості, але ще в реанімації. Зустрітися із журналістами погодився його батько.

«Для нас це стало новиною і шоком. Не могли уявити, що таке може бути. Абсолютно нормальний підліток, абсолютно нормально розвивався, вчиться на бюджеті. Потреби в грошах теж не мав ніякої. На які нотки підліткової психіки вони тиснуть, я не знаю», — говорить батько підлітка.

Жертвою ФСБ може стати підліток з благополучної родини. Батько каже, лише кілька днів перед терактом помітив, що син став нервовим та мовчазним

«Замкнувся в собі. Ми, звісно питали, але не допиталися. Після того, як він зрозумів, що це таке, він відмовився (виконувати вказівки куратора ФСБ — Ред.). Після цього на нього почався пресинг», — зазначає батько.

ФСБ б’є по найціннішому — дітям. Дії підлітків — це терористичний акт. За такі злочини відповідальність настає з 14-ти років, за грати можуть кинути пожиттєво.

«Він дуже, дуже, дуже розкаюється. Він просто не розумів до кінця, що він робив. Каже: «я просто жалів про те, що я побоявся сказати вам», — говорить батько підлітка.

У коледжі, де навчався підліток, що загинув, кажуть, що він був учнем не надто старанним. Але агресії чи дивної поведінки не помічали. Він був єдиною дитиною у батьків. Мама завжди цікавилася навчанням сина.

«Сім’я була повноцінна, тобто мама, тато, з мамою ми постійно спілкувалися. Мама постійно цікавилася навчанням сина, відповідала на телефонні жінки. Якщо потрібно приходила у коледж», — зазначає викладачка коледжу Оксана Бабечко, де вчився загиблий.

Нагадаємо, ввечері 11 березня приблизно в Івано-Франківську в районі Привокзальної площі пролунали вибухи. Згодом правоохоронці повідомили, що це був теракт, внаслідок якого ворог підірвав власних агентів – завербованих неповнолітніх франківців. Внаслідок вибуху загинув 17-річний франківець, його 15-річний товариш – втратив ноги.

Правоохоронці повідомили йому про підозру. Хлопцеві інкримінують пособництво у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258) та незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 263-1). Санкція статей передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.