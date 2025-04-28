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Кличко бере участь у Конгресі Європейської народної партії, де обговорюватимуть підтримку України
Диван на коліщатках в темній вітальні

Кличко бере участь у Конгресі Європейської народної партії, де обговорюватимуть підтримку України

Автор: Олег Мамчур
28/04/2025 19:09
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Лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко бере участь у Конгресі Європейської народної партії, під час якого проведе низку зустрічей із європейськими лідерами та партнерами, щоб обговорити подальшу підтримку України, зміцнення стійкості українських міст та плани їх повоєнного відновлення.

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Партія «УДАР Віталія Кличка» є асоційованим членом ЄНП. 

«Наш голос має звучати нині на всіх міжнародних платформах. Бо майбутнє України — це майбутнє всієї європейської спільноти», — наголосив Віталій Кличко.

Конгрес Європейської народної партії, яка об’єднує 84 партії з 43 країн, збере лідерів держав та політичних сил, місцевого самоврядування тощо. Тому Конгрес ЄНП є важливою платформою для обговорення та вирішення питань європейської безпеки, захисту демократії, протистояння екстремізму тощо.

Засідання в залі з прапорами та учасниками.
Зустріч у Європейському парламенті, чоловік біля прапорів.