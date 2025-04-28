Кличко бере участь у Конгресі Європейської народної партії, де обговорюватимуть підтримку України

Лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко бере участь у Конгресі Європейської народної партії, під час якого проведе низку зустрічей із європейськими лідерами та партнерами, щоб обговорити подальшу підтримку України, зміцнення стійкості українських міст та плани їх повоєнного відновлення.
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Партія «УДАР Віталія Кличка» є асоційованим членом ЄНП.
«Наш голос має звучати нині на всіх міжнародних платформах. Бо майбутнє України — це майбутнє всієї європейської спільноти», — наголосив Віталій Кличко.
Конгрес Європейської народної партії, яка об’єднує 84 партії з 43 країн, збере лідерів держав та політичних сил, місцевого самоврядування тощо. Тому Конгрес ЄНП є важливою платформою для обговорення та вирішення питань європейської безпеки, захисту демократії, протистояння екстремізму тощо.