Руслан Савчук: Щороку у світі завдяки щепленням вдається уникнути мільйонів смертей

У Європі та світі у ці дні відзначають «Тиждень імунізації».

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Про це говоримо з Головою Правління Всеукраїнської асоціації фахівців з громадського здоров’я, генеральним директором Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, головним державним санітарним лікарем Прикарпаття Русланом Савчуком.



Чому на Вашу думку є важливим проведення тижня імунізації?



– Щорічна ініціатива Європейської та Всесвітньої організації охорони здоров’я, які в 2025 році спільно об’єднали зусилля та з 21 квітня по 2 травня проводять тиждень імунізації під гаслами: «Імунізація для всіх – це реально» та «Вакцинація рятує. Подбай про себе та рідних – зробіть щеплення» має на меті підвищити обізнаність населення про важливість вакцинації. До слова, щороку в світі завдяки щепленням вдається уникнути мільйонів смертей. Ми живемо в час, коли світ постійно стикається з новими епідеміями, а старі хвороби знову нагадують про себе. Кір, дифтерія, кашлюк — інфекції, які колись майже зникли, сьогодні знову реєструються в Україні. І причина цього це зниження рівня охоплення щепленнями. Імунізація — не просто медична процедура, а інвестиція в наше колективне здоров’я, у безпечне майбутнє дітей і дорослих.



Чи сьогодні існують виклики в проведенні вакцинації?



– Так. Головний виклик це поширення недостовірної та не обгрунтованої інформації щодо якості вакцин та шкоди від імунізації. Раджу використовувати дані з перевірених офіційних джерел. Україна отримує тільки ліцензовані (прекваліфіковані) вакцини, які використовують в цілому світі.

Вакцинація це не лише про медицину, а про довіру, про цінності, про турботу. І ми вдячні всім, хто підтримує нас у цій справі. Впродовж останніх років, попри значні виклики — війну, міграцію, перебої в доступі до медичних послуг — ми спостерігаємо поступове покращення охоплення щепленнями.

Наприклад, рівень вакцинації дітей першого року життя вакциною БЦЖ у 2024 році досяг 91,4%, тоді як у 2023-му — лише 81,4%. Це значний прогрес. Проте для формування колективного імунітету потрібні показники на рівні не менше 95%, і ми ще маємо над чим

працювати.



Що Ви можете порадити батькам, які сумніваються щодо вакцинації своїх дітей?



– Імунізація — це наша спільна відповідальність. В Україні затверджений Національний календар щеплень відповідно до якого всі діти мають отримати 10 обов’язкових щеплень проти імунокерованих інфекцій. Сумлінні батьки повинні дотримуватися графіку щеплень, який рекомендований для дитини сімейним лікарем, педіатром чи імунологом. Не потрібно користуватися порадами соціальних мереж, людей, які не компетентні в питаннях вакцинації.

В першу чергу перевірте свій вакцинальний статус і статус вашої дитини. Якщо є пропущені щеплення — зверніться до свого лікаря. На сьогодні всі вакцини є в наявності.

І головне — пам’ятайте, зроблене щеплення вчасно сьогодні, може врятувати життя завтра.



Що порекомендуєте робити українцям, аби підтримувати і зберігати здоров’я?



– Імунопрофілактика є потужним інструментом у боротьбі з інфекційними захворюваннями та має величезне значення для здоров’я кожної людини та суспільства в цілому. Підтримка та популяризація вакцинації є запорукою здоров’я та безпеки мешканців громад і створення колективного імунітету.

Профілактика через вакцинацію дасть змогу зберегти здоров’я нації, тому сьогодні медична спільнота повинна об’єднати свої зусилля довкола цього питання.

Це — спільна робота. Фахівці нашої установи інформують, проводимо просвітницькі кампанії, роз’яснювальну роботу в колективах, ЗМІ, під час проведення виїзних акцій «День здоров’я». Важливу роль в промоції здорового способу життя через вакцинацію відіграють сімейні лікарі, медичні сестри, вчителі, лідери громад.

Вакцинація — це не лише про медицину, це про довіру, про цінності, про турботу. І ми вдячні всім, хто підтримує нас у цій справі.