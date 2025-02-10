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"Кликала путіна — отримала кримінал": Марцінків про жінку, яка прославляла Путіна
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Кликала путіна — отримала кримінал”: Марцінків про жінку, яка прославляла Путіна

Автор: Олег Мамчур
10/02/2025 22:45
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В Івано-Франківську 17 грудня 2024 року у комунальному автобусі №40 трапився конфлікт.

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На жінку, яка прославляла Путіна, відкрили кримінальне провадження, повідомив міський голова Руслан Марцінків.

“Кликала путіна — отримала кримінал. Пам’ятаєте ганебну ситуацію, яка відбулась в 40-му автобусі Івано-Франківська. Тоді одна жителька нашої Держави ображала Івано-Франківськ. Говорила російською, зневажливо висловлювалась про Українську Державу, прославляла лідерів московитів.

Я публічно звернувся до правоохоронців. Бо в нашому місті не повинно бути сепаратизму і возвеличення ворогів. Отримав відповідь. Поліція встановила її особу і відкрила кримінальне провадження.

За свої слова та дії потрібно відповідати! Згідно Закону України, згідно морального права. Тим паче, в часі війни. Коли кращі сини та доньки віддають свої життя за Незалежну Україну!”, — наголосив Руслан Марцінків.

Нагадаємо, під час моніторингу соціальних мереж поліціянти виявили відео, на якому 50-річна жінка конфліктує з пасажирами громадського автобуса, обзиває їх нецензурною лайкою, а також виправдовувала збройну агресію рф.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України, призначили відповідні експертизи.