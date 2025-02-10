В Івано-Франківську 17 грудня 2024 року у комунальному автобусі №40 трапився конфлікт.

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На жінку, яка прославляла Путіна, відкрили кримінальне провадження, повідомив міський голова Руслан Марцінків.

“Кликала путіна — отримала кримінал. Пам’ятаєте ганебну ситуацію, яка відбулась в 40-му автобусі Івано-Франківська. Тоді одна жителька нашої Держави ображала Івано-Франківськ. Говорила російською, зневажливо висловлювалась про Українську Державу, прославляла лідерів московитів.

Я публічно звернувся до правоохоронців. Бо в нашому місті не повинно бути сепаратизму і возвеличення ворогів. Отримав відповідь. Поліція встановила її особу і відкрила кримінальне провадження.

За свої слова та дії потрібно відповідати! Згідно Закону України, згідно морального права. Тим паче, в часі війни. Коли кращі сини та доньки віддають свої життя за Незалежну Україну!”, — наголосив Руслан Марцінків.