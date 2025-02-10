Зеленський назвав можливим завершення війни вже у 2025 році

Президент України Володимир Зеленський назвав можливим завершення війни Росії проти України у 2025 році.

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Про це Зеленський сказав в інтерв’ю британському мовнику ITV News, передає Суспільне.

“Безумовно, ми цього дуже хочемо. І кожного року, якщо чесно, ми б дуже хотіли, щоб вистачило сил у західних партнерів змусити Путіна закінчити війну. І фактично я вважаю, що є для цього сьогодні всі можливості”, — сказав президент.

Трамп хоче швидкого закінчення війни

Він додав, що, на його погляд, президент США Дональд Трамп хоче швидкого закінчення війни.

“Швидкого, не швидкого, ми не знаємо, як вийде, але ми знаємо, що потрібно бути сильним. Він сильний, але бажання потрібно в союзі з європейцями діяти рішуче”, — сказав Зеленський.

Він пояснив, що йдеться про санкції, які запроваджували проти РФ завдяки партнерам. За словами президента, це має негативний вплив на економіку Росії, однак вона встигала постійно адаптуватися до тих чи інших санкцій.

“Чому? Тому що завжди залишався такий “геп”. Знаєте, вводять санкції, наприклад, на банки, але не на всі банки. На сільське господарство, але тіньовий флот працює. Зараз ввели санкції на тіньовий флот, ми вдячні партнерам… Але знову ж таки зараз не на всі кораблі, не на весь флот введені санкції. Там є ще де працювати”, — сказав Зеленський.

За словами Зеленського, йдеться про сотні кораблів тіньового флоту, на які треба накласти санкції — і на команди, капітанів, на екіпажі, на всіх людей, які цим займаються. Тобто питання – зробити все повністю.

Знизити ціни на енергоресурси Росії,

Потрібно знизити ціни на енергоресурси Росії, щоб вони заробляли менше, пояснив Зеленський.

“І тоді у них може статися колапс. Всі це бачать, всі це розуміють, але не всі поки що це роблять. Тому санкції. Друге — гарантії безпеки, які так потрібні Україні, сильні, дуже сильні гарантії безпеки”, — сказав Зеленський.

За словами Зеленського, Україні потрібні такі гарантії безпеки, щоб 8 мільйонів українців повернулися додому, щоб вони почали працювати, знаючи що завтра не буде знову окупації української території.

“І ось такі потрібні нам гарантії безпеки. І підтримка нашої армії, і підтримка відновлення економіки і життя в Україні. Це не так багато”, — сказав президент. “Ми сьогодні не говоримо про справедливість для нас. Ми говоримо про закінчення гарячої стадії війни. Справедливий, сталий мир для нас дуже важливий. Але давайте зробимо якісь кроки, гарантії безпеки — тоді можна говорити про завершення гарячої стадії війни. Підтримка нашої армії — тоді можна гарантувати, що завтра ми не залишимось наодинці. І тоді вже говорити про третій, четвертий, п’ятий пункт. Але я думаю, що ви розумієте, для нас дуже потрібно розуміти, чим в кінці кінців закінчиться ця війна. Потрібно розуміти, щоб ми були на одному боці, з Америкою, з Європою”, — сказав Зеленський.

Також президент заявив, що готовий до будь-якого формату переговорів з РФ, якщо буде впевненість, що США і ЄС “не кинуть” Україну.