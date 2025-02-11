У Франківську волонтери збирають посилки для військових

ГО “Спілка Волонтерів Прикарпаття” оголосила збір посилок для наших захисників, які перебувають на передовій.

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Про це пише Правда з посиланням на Руслана Марцінківа.

Логістичний центр безкоштовно доставить допомогу на Запорізький, Донецький, Луганський та Харківський напрямки.

Де і коли приносити посилки?

До 21 лютого, 16:00

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 (ГО «Спілка Волонтерів Прикарпаття», вхід посередині будівлі).

Для отримання додаткової інформації – телефонуйте: 096 871 53 64.

Усі посилки перевіряються, заборонені речі (алкоголь, наркотичні речовини) будуть видалені.