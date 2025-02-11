У Франківську волонтери збирають посилки для військових

ГО “Спілка Волонтерів Прикарпаття” оголосила збір посилок для наших захисників, які перебувають на передовій.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це пише Правда з посиланням на Руслана Марцінківа.
Логістичний центр безкоштовно доставить допомогу на Запорізький, Донецький, Луганський та Харківський напрямки.
Де і коли приносити посилки?
- До 21 лютого, 16:00
- Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21 (ГО «Спілка Волонтерів Прикарпаття», вхід посередині будівлі).
Для отримання додаткової інформації – телефонуйте: 096 871 53 64.
Усі посилки перевіряються, заборонені речі (алкоголь, наркотичні речовини) будуть видалені.