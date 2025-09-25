ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Група людей бере участь в екологічній акції на вулиці.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Коломийська молодь зібрала 4 пакети сміття на дитячому майданчику. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
25/09/2025 11:24
До Всесвітнього дня прибирання вони обʼєдналися, аби зробити зелені зони кращими.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Карітас Коломия.

Молодь вичистила територію дитячого майданчика біля супермаркету на вул. Чайковського у Коломиї. За короткий час група зібрала 4 пакети і 1 ящик сміття. Все зібране відвезли на звалище коломийські комунальники.

У толоці взяли участь активісти Станиці Коломия Пласту , Ecogvalt-у , молодіжного простору, Молодіжної ради Коломиї та Карітасу Коломия.

Дівчата прибирають дитячий майданчик у парку.
Дитина збирає сміття на природі
Жінки прибирають сміття в парку
Група людей проводить прибирання в парку
Люди несуть пакети сміття по вулиці.
Група людей розмовляє на вулиці, осінь.

