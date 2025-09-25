Коломийська молодь зібрала 4 пакети сміття на дитячому майданчику. ФОТО

До Всесвітнього дня прибирання вони обʼєдналися, аби зробити зелені зони кращими.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Карітас Коломия.

Молодь вичистила територію дитячого майданчика біля супермаркету на вул. Чайковського у Коломиї. За короткий час група зібрала 4 пакети і 1 ящик сміття. Все зібране відвезли на звалище коломийські комунальники.

У толоці взяли участь активісти Станиці Коломия Пласту , Ecogvalt-у , молодіжного простору, Молодіжної ради Коломиї та Карітасу Коломия.