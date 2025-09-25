ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Пам'ятник і будівля на площі, зима.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Косові відбудеться поминальна панахида за полеглими Героями

Автор: Уляна Роднюк
25/09/2025 11:56
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У пʼятницю, 26 вересня, у Косові проведуть поминальну панахиду за всіма полеглими у російсько-українській війні воїнами.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Правда.ІФ з посиланням на Косівську районну військову адміністрацію.

Памʼятна подія розпочнеться 26 вересня о 15:00 на майдані Незалежності біля Меморіалу Героїв Косівщини. Священнослужителі разом з присутніми молитимуться за душі полеглих воїнів. 

Мешканців громади просять прийти та вшанувати пам’ять загиблих захисників спільною молитвою.

СХОЖІ НОВИНИ