У Косові відбудеться поминальна панахида за полеглими Героями

У пʼятницю, 26 вересня, у Косові проведуть поминальну панахиду за всіма полеглими у російсько-українській війні воїнами.

Правда.ІФ з посиланням на Косівську районну військову адміністрацію.

Памʼятна подія розпочнеться 26 вересня о 15:00 на майдані Незалежності біля Меморіалу Героїв Косівщини. Священнослужителі разом з присутніми молитимуться за душі полеглих воїнів.

Мешканців громади просять прийти та вшанувати пам’ять загиблих захисників спільною молитвою.