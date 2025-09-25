ЄС підготував план завершення тимчасового захисту для українців з 2027 року

Європейський Союз розробив план поступового завершення тимчасового захисту для українських біженців, який передбачає два основні сценарії: перехід до легального проживання в країнах ЄС або добровільне повернення до України.

Про це йдеться у рекомендаціях Ради ЄС, які було опубліковано сьогодні, 25 вересня.

У документі зазначено, що тимчасовий захист для українців у країнах ЄС діє до 4 березня 2027 року.

Статус було запроваджено в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення росії в Україну та кілька разів продовжено. Водночас Рада ЄС наголошує, що цей захист тимчасовий, тому країни-члени мають заздалегідь підготувати умови для його завершення.

Деталі