Виробник моторних олив YUKO побудує завод біля Франківська

Запорізька група компаній YUKO побудує логістично-виробничий комплекс у селі Ямниця неподалік Івано-Франківська. YUKO – це один з найбільших технічних олив та мастил в Україні з понад 20-річною історією.
На Прикарпатті група планує виготовляти традиційну для себе продукцію, зокрема антифризи та оливи, пише Zaxid.net.
Логістично-виробничий комплекс мають намір побудувати на ділянці 3,57 га на північному виїзді з села Ямниця однойменної громади. Його зводитимуть у кілька черг неподалік траси Івано-Франківськ-Львів.
Під час будівництва першої проєктом передбачено облаштувати дільниці прийому і підготовки технічних олив (резервуари, промислові помпи, склад запчастин та обладнання). Після завершення першої черги завод виготовлятиме до 2000 тонн технічних олив місяць.
Наступні черги передбачають розширення чинних потужностей, а також будівництво виробничої дільниці та встановлення різних фасувальних ліній, складу готової продукції, блоку адміністративно-побутових приміщень з лабораторією тощо. Розширення дозволить виготовляти на виробництві технічні оливи складної рецептури.
Планована потужність комплексу становитиме – 3600 тонн технічних олив на місяць та 400 тонн антифризів. У новому виробництві буде задіяно до 150 працівників.
YUKO – це запорізька група компаній, що працює у галузях виробництва змащувальних матеріалів, автохімії та нерухомості. Головним активом групи є ТОВ «СП ЮКОЙЛ».
Йому належить завод у Запоріжжі площею 10 тис. м2, що виготовляє мастильні матеріали під ТМ YUKO (автомобільні та промислові оливи, мастила, антифризи, мастильно-охолоджувальні рідини, сервісних продуктів, мастил private label).