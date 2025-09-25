На Прикарпатті закінчили збір ранніх зернових

Аграрна галузь залишається однією з ключових для розвитку Івано-Франківщини.

Про це розповіла очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у відеозверненні.

За її словами, сільське господарство забезпечує жителів якісними продуктами, створює нові робочі місця та розвиває сільські території, формуючи економічну стійкість і продовольчу безпеку краю.

Частка аграрного сектору у валовій доданій вартості регіону становить близько 14% — це другий показник після промисловості. Щороку в області виробляють продукції на понад 26 мільярдів гривень. Торік за цим показником Прикарпаття посіло перше місце в Україні.

«Наші аграрії працюють уже четвертий рік в умовах повномасштабної війни, але попри всі труднощі вони демонструють надзвичайну стійкість і вміння розвивати галузь», — зазначила Онищук.

Цьогоріч посівні площі зросли ще на 400 гектарів, завершено збирання ранніх зернових — намолочено 423 тисячі тонн.

Деякі підприємства зафіксували рекордну врожайність — понад 90 центнерів з гектара.

Очільниця ОВА нагадала про державні програми підтримки: компенсацію 25% вартості української сільгосптехніки, субсидію у чотири тисячі гривень на гектар для господарств із 1–120 га, а також дотації на утримання поголів’я тварин.

«Цього року аграрії області подали 80 заявок на майже 10 мільйонів гривень дотацій, а у 2025-му — понад 1 350 заявок на підтримку тваринництва на 38 мільйонів».

Крім того, 212 агропідприємств Прикарпаття вже отримали понад мільярд гривень банківських кредитів, з них понад 600 мільйонів — у межах програми «Доступні кредити 5-7-9».

Розвиваються також садівництво, ягідництво й тепличне господарство: погоджено грантові проєкти на 88 мільйонів гривень.