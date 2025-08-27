Коломияни зустріли загиблого захисника Ігоря Тодоріва

Молодший сержант Ігор Тодорів служив у стрілецькій роті 42-ї окремої механізованої бригади. З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист України.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор Коломия

З травня 2023 року захисника вважали зниклим безвісти після боїв на Бахмутському напрямку, та лише нещодавно його тіло вдалося повернути на вічний спочинок до рідної Коломиї.

27 серпня біля Кафедрального собору Преображення Христового УГКЦ зібралися небайдужі коломияни, аби віддати належну шану Герою.

Парастас розпочнеться сьогодні о 17:00. Чин похорону відбудеться завтра, 28 серпня. Початок о 10:00 в Кафедральному соборі Преображення Христового УГКЦ. Поховають Ігоря на Алеї Слави.