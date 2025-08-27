Прикарпатські тхеквондистки вибороли чотири медалі на чемпіонаті України

20–21 серпня у Львові відбувся чемпіонат України з тхеквондо ВТФ серед олімпійських вагових категорій. На ньому прикарпатські спортсменки вибороли золото, срібло й дві бронзи.
Про це повідомляють Спортивні новини Прикарпаття.
Результати спортсменок:
- Ярина Костюк – 1 місце (-49 кг);
- Влада Редька – 2 місце (-57 кг);
- Валерія Малімон – 3 місце (+67 кг);
- Маргарита Крайнова – 3 місце (-67 кг).
Дівчата представляють ДЮСШ №1 обласної ради та спортивний клуб «Пантера».
Їхні тренери – Олександр та Уляна Корсак.