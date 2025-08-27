ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатські тхеквондистки вибороли чотири медалі на чемпіонаті України
Автор: Олег Мамчур
27/08/2025 18:20
20–21 серпня у Львові відбувся чемпіонат України з тхеквондо ВТФ серед олімпійських вагових категорій. На ньому прикарпатські спортсменки вибороли золото, срібло й дві бронзи.

Про це повідомляють Спортивні новини Прикарпаття.

Результати спортсменок: 

  • Ярина Костюк – 1 місце (-49 кг);
  • Влада Редька – 2 місце (-57 кг);
  • Валерія Малімон – 3 місце (+67 кг);
  • Маргарита Крайнова – 3 місце (-67 кг).
Дівчата представляють ДЮСШ №1 обласної ради та спортивний клуб «Пантера».

Їхні тренери – Олександр та Уляна Корсак.

