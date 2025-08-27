На Франківщині майже 15 тисяч боржників із несплати штрафів за порушення ПДР

За перше півріччя 2025 року в області зареєстрували 14 тисяч 863 таких випадки.

Про це йдеться на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот, пише Суспільне.

Лідером за кількістю несплачених штрафів ПДР є столиця — 43 тисячі 654 провадження. На другому місці — Дніпропетровська область — 36 тисяч 879 справ. Трійку закриває Одещина — 29 тисяч 502.

Загалом по Україні, за даними Єдиного реєстру боржників, за перше півріччя 2025 року зафіксували 375 тисяч 810 проваджень. Основними порушниками правил дорожнього руху залишаються чоловіки.

Саме на них припадає 41% усіх справ щодо несплати штрафів. Також зростає й кількість жінок, які невчасно сплачують “дорожні” штрафи. Якщо за перше півріччя 2021 на них припадало 8%, то за шість місяців цього року вже 21%.

Де найбільше боргують водії:

Київська область — 25 тисяч 453 провадження;

Львівська область — 22 тисячі 862 провадження;

Закарпатська область — 17 тисяч 201 провадження;

Харківська область — 17 тисяч 98 проваджень;

Миколаївська область — 15 тисяч 277 проваджень;

Івано-Франківська — 14 тисяч 863 провадження.

Найменша кількість боржників фіксується у Луганській та Херсонській областях — 225 й 397 справ відповідно.

“Єдиний реєстр боржників — нестатичний реєстр, в якому одні борги закриваються, натомість на їхньому місці можуть з’являтися нові. Тож наведені цифри відображають ситуацію станом на початок липня 2025 року”, — йдеться у дописі.

На платформі також нагадують: якщо водій не сплатив штраф упродовж 15 днів з моменту отримання, його розмір зростає удвічі.