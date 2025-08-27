30% водіїв комунального транспорту Івано-Франківська – жінки

Відтепер в Івано-Франківськ зʼявилась перша водійка автобуса.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа

“Бажаю доріг без пригод і ввічливих пасажирів. Хоча, франківці – саме такі і є”, – йдеться в дописі. У КП “Електроавтотранс” пропонують безкоштовне навчання та гарантовану роботу.

Запис на навчання триває! Для реєстрації на курси водіїв категорії D звертайтеся за телефоном: 050-433-9587 або особисто за адресою: вулиця Тролейбусна, 40.