Водійка автобуса в біло-червоній уніформі
Диван на коліщатках в темній вітальні

30% водіїв комунального транспорту Івано-Франківська – жінки

Автор: Уляна Роднюк
27/08/2025 19:23
Відтепер в Івано-Франківськ зʼявилась перша водійка автобуса.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа

“Бажаю доріг без пригод і ввічливих пасажирів. Хоча, франківці – саме такі і є”, – йдеться в дописі.

У КП “Електроавтотранс” пропонують безкоштовне навчання та гарантовану роботу.

Запис на навчання триває! Для реєстрації на курси водіїв категорії D звертайтеся за телефоном: 050-433-9587 або особисто за адресою: вулиця Тролейбусна, 40.

