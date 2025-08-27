Прикарпатські рятувальники ДСНС здали кров для поранених військових

Сьогодні двоє надзвичайників отримали спеціальні значки «Моя кров воює». Це символ того, що вони віддають частинку себе заради життя інших.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
Співпраця ДСНС Прикарпаття з Центром служби крові триває вже багато років.
«Це не подвиг, це звичайна справа. Ми просто робимо те, що повинні – допомагаємо», – кажуть рятувальники.