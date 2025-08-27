Прикарпатські рятувальники ДСНС здали кров для поранених військових

Сьогодні двоє надзвичайників отримали спеціальні значки «Моя кров воює». Це символ того, що вони віддають частинку себе заради життя інших.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Співпраця ДСНС Прикарпаття з Центром служби крові триває вже багато років.