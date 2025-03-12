Коломиянин Денис Сагалюк – бронзовий призер Європи з вільної боротьби

8-11 березня у Тирані (Албанія) Денис Салюга з Коломиї представляв Україну у складі чоловічої збірної України з вільної боротьби.

Повідомляє міський голова Богдан Станіславський, пише Правда.іф

Троє українських борців повернулися додому з титулами призерів чемпіонату Європи, серед них – і коломиянин. Денис також зробив вагомий внесок у загальнокомандну «бронзу» збірної України.

“Спортивні здобутки – це не просто про медалі. Це про силу характеру, наполегливість, тяжку працю та відданість спорту. Кожен тренувальний день, кожна хвилина на килимі – усе це вело до цього моменту. На шляху до титулу бронзового призера Європи поруч із Денисом були його тренери – Григорій Шулепа, Ігор Василишин, Микола Угринчук”, – йдеться у дописі мера.