У Долині знайшли компроміс з постачанням води до Болехова, Вигоди й Моршина

Долинська міська рада чотири рази відкладала ухвалення рішення про перехід на оптовий тариф постачання води для цих громад.

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У Долині знайшли компромісне рішення у питанні подачі води до трьох сусідніх громад: Болехівської, Вигодської та Моршинської, пише ПІК.

“Ми намагалися і нам вдалося якомога м’якше здійснити цю реформу, зокрема ми чотири рази переносили терміни реалізації свого рішення на кілька місяців далі, щоб максимально врахувати потреби всіх сторін”, – повідомив міський голова Іван Дирів

Зокрема, по Болехову: Долинський «Водоканал» подаватиме воду до 30 квітня 2025 року (включно), а з першого травня 2025 року КП “Водоканал” подаватиме воду до межі громад, а далі подача води кінцевим споживачам на території Болехівської громади буде здійснювати підприємство, визначене Болехівською міською радою.

Долинський «Водоканал» подаватиме воду до 30 квітня 2025 року (включно), а з першого травня 2025 року КП “Водоканал” подаватиме воду до межі громад, а далі подача води кінцевим споживачам на території Болехівської громади буде здійснювати підприємство, визначене Болехівською міською радою. По Вигоді: КП «Водоканал» здійснюватиме водопостачання до четвертого травня 2025 року (включно), а з п’ятого травня 2025 року КП “Водоканал” подаватиме воду до межі громад, а далі подача води жителям Вигодської громади буде здійснювати комунальне підприємство «Вигодський комбінат комунальних підприємств».

КП «Водоканал» здійснюватиме водопостачання до четвертого травня 2025 року (включно), а з п’ятого травня 2025 року КП “Водоканал” подаватиме воду до межі громад, а далі подача води жителям Вигодської громади буде здійснювати комунальне підприємство «Вигодський комбінат комунальних підприємств». По Моршину: здійснюватимуть водопостачання до 31 березня 2025 року (включно), а з першого квітня 2025 року КП “Водоканал” подаватиме воду до межі громад, далі жителів забезпечуватиме водою «Підприємство житлово-комунального господарства Моршинської міської ради».

Очільник Долини наголосив, що надалі відповідальність за подачу води до людей нестимуть виключно Болехівська, Вигодська та Моршинська місцеві ради.

Нагадаємо, раніше Іван Дирів зазначив, що Болехівський міський голова таки прийняв “доросле зважене рішення” щодо водопостачання.