Патрульний з Івано-Франківська понесе покарання за побиття чоловіка на блокпості

Нещодавно Івано-Франківський суд виніс вирок у справі поліцейського, який завдав удару цивільному на блокпості. У результаті цього інциденту потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму.

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Пише Правда.іф з посиланням на Інформатор Івано-Франківськ

Інцидент відбувся 28 квітня 2023 року на контрольно-пропускному пункті в Івано-Франківську.

Як йдеться у матеріалах справи, інспектор патрульної поліції без попередження та без законних підстав завдав удару чоловікові в груди.

Від удару потерпілий упав, вдарившись головою об асфальт, що призвело до струсу мозку.

Суд визнав дії правоохоронця незаконними, підкресливши, що він свідомо перевищив свої повноваження, завдавши потерпілому легких тілесних ушкоджень.

“Вищезазначені протиправні насильницькі дії інспектора явно виходять за межі наданих йому законом прав та повноважень, вчинені ним умисно, безпідставно і завдали потерпілому легких тілесних ушкоджень з короткочасним розладом здоров’я”, – йдеться у вироку суду.

Підсудний визнав свою провину, висловив каяття та попросив суд обмежитися його свідченнями.

За вироком суду поліцейського визнано винним за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень) та призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з забороною обіймати посади в правоохоронних органах протягом одного року.

Водночас на підставі ст.75 КК України суд звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Відповідно до ст. 76 КК України, засудженому встановлено низку обов’язків:

повідомляти орган пробації про зміну місця проживання;

періодично з’являтися для реєстрації;

не виїжджати за межі України без дозволу;

виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Контроль за виконанням покладених зобов’язань здійснюватиме орган пробації за місцем проживання засудженого.