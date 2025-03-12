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Диван на коліщатках в темній вітальні

Для безперебійної роботи: ІФНТУНГ отримав сонячні панелі від німецьких благодійників

Автор: Lilia
12/03/2025 19:58
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Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу отримав чергову безцінну допомогу від німецької волонтерської організації «Bergstrasse hilft der Ukraine». Вони надали університету 560 сонячних панелей загальною потужністю близько 150 кВт, що забезпечить безперебійне функціонування навчального закладу навіть в умовах відключень електроенергії.

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Пише Правда.іф з посиланням на пресслужбу ІФНТУНГ

“Завдяки цій підтримці університет долає складні часи, спричинені війною. Нові сонячні панелі стануть важливим кроком до енергетичної незалежності та стійкості нашого закладу. Адже вони дозволять нам забезпечити безперебійне живлення критично важливої інфраструктури, такої як комп’ютерні класи, лабораторії та бібліотека. Проведення навчальних занять та наукових досліджень стануть незалежними від графіків відключень електроенергії. Великим плюсом для університету стане зменшення залежності від централізованого електропостачання, що зробить наш університет більш екологічним”,- зазначають в університету.

Навантажувач перевозить товари, люди допомагають на складі.

Варто зазначити, що Пол ГУЙЄР поруч з волонтерською діяльністю долучається й до освітньої діяльності ІФНТУНГ, яка належить до спільного кола наукових та дослідницьких інтересів, зокрема, підготовки фахівців з енергоефективних напрямів та активних розробок з впровадження нових альтернативних джерел енергії, зокрема і зеленої електроенергії. 

Чоловіки завантажують білі панелі на вантажівку.

“Ми щиро вдячні німецькій благодійній організації за їхню постійну підтримку та віру в майбутнє нашого університету. Ця допомога є прикладом справжньої солідарності та підтримки українського народу та неоціненним внеском у розвиток освіти та науки в Україні. Ми впевнені, що сонячні панелі стануть важливим кроком до енергетичної незалежності нашого університету”, – додають у виші.

Жовтий навантажувач перевозить панелі на складі
Вивантаження вантажівки за допомогою навантажувача
Чоловіки розвантажують вантажівку під час роботи.