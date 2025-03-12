Для безперебійної роботи: ІФНТУНГ отримав сонячні панелі від німецьких благодійників

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу отримав чергову безцінну допомогу від німецької волонтерської організації «Bergstrasse hilft der Ukraine». Вони надали університету 560 сонячних панелей загальною потужністю близько 150 кВт, що забезпечить безперебійне функціонування навчального закладу навіть в умовах відключень електроенергії.

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Пише Правда.іф з посиланням на пресслужбу ІФНТУНГ

“Завдяки цій підтримці університет долає складні часи, спричинені війною. Нові сонячні панелі стануть важливим кроком до енергетичної незалежності та стійкості нашого закладу. Адже вони дозволять нам забезпечити безперебійне живлення критично важливої інфраструктури, такої як комп’ютерні класи, лабораторії та бібліотека. Проведення навчальних занять та наукових досліджень стануть незалежними від графіків відключень електроенергії. Великим плюсом для університету стане зменшення залежності від централізованого електропостачання, що зробить наш університет більш екологічним”,- зазначають в університету.

Варто зазначити, що Пол ГУЙЄР поруч з волонтерською діяльністю долучається й до освітньої діяльності ІФНТУНГ, яка належить до спільного кола наукових та дослідницьких інтересів, зокрема, підготовки фахівців з енергоефективних напрямів та активних розробок з впровадження нових альтернативних джерел енергії, зокрема і зеленої електроенергії.