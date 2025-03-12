В Івано-Франківську пройде Шекспірівський фестиваль

Український Шекспірівський фестиваль відбудеться в Івано-Франківську з 15 по 21 червня 2025 року.

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Пише Правда.іф з посиланням на Франківський драмтеатр

“Ми знову відкриваємо двері для глядачів з усього світу на другий Шекспірівський фестиваль у Франківську – подію, що об’єднує мистецтво та демонструє дух незламності.

Наша мета залишається незмінною – розповідати світові про щоденну боротьбу України за свободу мовою культури”, – йдеться у дописі.