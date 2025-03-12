Стартує конкурс для старшокласників «Свобода слова vs дезінформація»

Університет Короля Данила оголошує конкурс для учнівської молоді «Свобода слова vs дезінформація». Участь у конкурсі можуть брати учні 10-11 класів, які здобувають загальну середню освіту, та особи, які здобувають професійно-технічну або фахову передвищу освіту в закладах освіти України (окрім закладів освіти, що є структурними підрозділами ЗВО «Університет Короля Данила»), незалежно від форм власності і підпорядкування, інформує Правда.іф.

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Заклад освіти, представник якого посяде 1 місце, отримає в подарунок від УКД багатофункціональний кольоровий струменевий принтер (3в1).

Участь в конкурсі безоплатна.

На конкурс подаються самостійно підготовлені роботи авторів, які відповідають тематиці. Одне есе може мати не більше ніж одного автора і містити такі частини: назву, текст, прізвище та ім’я автора, назву закладу освіти та клас. Розмір есе – не більше 1000 слів.

Есе можуть бути виконані в текстовому редакторі Word (шрифт Times New Roman, 14 кегль через 1,5 інтервалу, поля 25 мм, абзац 1,25 см, без використання рамок та інших кольорових прикрас) або бути рукописними (надсилати відсканований варіант у форматі pdf).

Передача учасником своєї роботи для участі в конкурсі відповідно до цих правил означає повну і безапеляційну згоду учасника з Положенням про конкурс.

Календарний план конкурсу:

І етап – 21 лютого – 19 березня – реєстрація за покликанням.

Форма реєстрації

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6pvahq-EQi_94rr2DEfDpWKaSo6I2cJI_ycqAdEV42o59jw/viewform?fbclid=IwY2xjawIylVJleHRuA2FlbQIxMAABHS6LAxhEmXI5XVNHa5KGNzq4cKXwUpGCfrN_MfWYWNOUxaLNm9YWIDvgaA_aem_cKM7vmGmAqB-eGnzd-s0Qw

Подача робіт на електронну адресу: [email protected]

ІІ етап – 20 березня – оцінювання робіт.

ІІІ етап – 21 березня – фінал конкурсу (особиста презентація робіт), оголошення результатів та нагородження переможців.

Переможці отримають знижку на оплату вартості навчання у ЗВО «Університет Короля Данила» за спеціальністю «Право» в такому розмірі:

1 місце – 25% знижки від вартості навчання;

2 місце – 15% знижки від вартості навчання;

3 місце – 10% знижки від вартості навчання.