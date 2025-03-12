Стало відомо, скільки учнів з Прикарпаття зареєструвалися на НМТ-2025

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

У Івано-Франківській області для складання національного мультипредметного тесту у 2025 році станом на 12 березня зареєструвалися 1300 учнів.

Про це під час наради в голови ОВА повідомив заступник директора Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Іван Любінець, передає правда ІФ з посиланням на Суспільне

З його слів, очікують, що цьогоріч в Івано-Франківській області на тестування зареєструються 13 тисяч учасників.

“Темпи реєстрації — традиційні. В західних регіонах України люди починають реєструватися дуже повільно, але до завершення темпи зростають. Станом на цей час ми не бачимо жодних технологічно-організаційних ризиків, зриву чи неякісно проведеної реєстрації з боку нашого центру, партнерів, органів управління освітою на рівні області чи громад”, — говорить Іван Любінець.

Реєстрація учасників, які складатимуть мультипредметний тест у 2025 році, розпочалася 6 березня. Всі охочі можуть реєструватися онлайн на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

“Якщо порівняти паперову реєстрацію у 2021 році й електронну у 2024, то під час електронної реєстрації втричі менше витрачається грошей, ніж під час паперової”, — каже Іван Любінець.

На Франківщині створили пункт реєстрації, який працює в Івано-Франківському інституті післядипломної педагогічної освіти. Туди можуть звертатися люди, у яких виникли технічні проблеми. Зареєструватися на складання мультипредметного тесту можна до 3 квітня.

Зі слів Івана Любінця, 21 березня працівники центрів оцінювання якості освіти мають отримати список від обласних департаментів освіти щодо населених пунктів, в яких проводитимуть тестування.

“У квітні ми вже всіх зареєстрованих учасників закріпимо за тимчасовими екзаменаційними центрами. Це — школи, в яких є сховища. На початку травня будуть запрошення для учасників. З 14 травня починаються перші тестування для випускників минулих років. З 1 червня почнемо тестування цьогорічних випускників”, — говорить Іван Любінець.