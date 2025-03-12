Як подолати бар’єри на шляху до роботи? У Франківську проведуть безкоштовний кар’єрний тренінг

13 березня у Гончаренко центрі Івано-Франківськ проведуть тренінг для містян та переселенців «Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування». Подія буде корисною для тих, хто перебуває в активному пошуку роботи, має труднощі з написанням резюме або відчуває невпевненість у своїх силах. Участь безоплатна.

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Про це повідомляють організатори — освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр у партнерстві із Івано-Франківською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України.

Вони кажуть: зустріч проводять для містян та внутрішньо переміщених осіб. Учасники отримають практичні інструменти для успішного працевлаштування, зокрема:

доступ до навчальних курсів, що допоможуть підготуватися до вимог ринку праці;

можливість подати заявку на грант для розширення власного бізнесу;

персональну консультацію фахівця з працевлаштування для визначення кар’єрних цілей та пошуку актуальних вакансій;

участь у тренінгах, що розвивають важливі професійні навички.

«Ми знаємо, що пошук роботи – це не лише питання навичок, а й впевненості у власних силах. Ми допоможемо тернопільцям та переселенцям зрозуміти свої можливості, підготувати конкурентне резюме та знайти підтримку на шляху до працевлаштування», – кажуть у Гончаренко центрі Івано-Франківськ.

Тренінг проведуть 13 березня о 14:00 на базі місцевого Гончаренко центру, що на вулиці Незалежності, 113. Участь безкоштовна, реєстрація за цим посиланням.