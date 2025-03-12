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На війні загинув прикарпатець Ігор Юзьків
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув прикарпатець Ігор Юзьків

Автор: Петро Якимчук
12/03/2025 21:17
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На Харківщині поліг військовослужбовець з Болехівської громади Ігор Юзьків.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Болехівської міської ради, передає Правда ІФ

Ігор Юзьків народився у 1978 році. У лави Збройних сил України його мобілізували у березні 2024 року. Він служив навідником механізованого відділення механізованого батальйону 42 окремої механізованої бригади. Він рік боронив країну від окупантів

Ігор Юзьків загинув 11 березня 2025 року під час мінометного обстрілу поблизу села Стариця Чугуївського району.

Полеглий Юзьків Ігор