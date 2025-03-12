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Команда чемпіонату з жиму лежачи 2025 року
Диван на коліщатках в темній вітальні

Спортсмени з Франківщини здобули високі нагороди на Чемпіонаті України з класичного жиму лежачи

Автор: Lilia
12/03/2025 21:34
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Вихованці Городенківської ДЮСШ – серед кращих на Чемпіонаті України з класичного жиму лежачи.

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Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.

З 3 по 9 березня у Мукачеві відбувався Чемпіонат України з класичного жиму лежачи, де наші спортсмени гідно представили Городенківську громаду та вибороли призові місця!

-Надія Яремчук – І місце (вагова категорія +84 кг, 67,5 кг) (юнаки)

-Євгенія Гевко – І місце (вагова категорія 47,5 кг, 70 кг) та ІІІ місце в абсолютній першості (юніори)

-Ігор Гевко – ІІ місце (вагова категорія 105 кг, 182,5 кг) та ІІІ місце в абсолютній першості серед ветеранів

-Марія Калинюк – ІІІ місце (вагова категорія 43 кг, 37,5 кг) (юнаки)

-Микола Савич – ІІІ місце (вагова категорія 66 кг, 122,5 кг) (юнаки)

-Арсен Смбатян – ІІІ місце (вагова категорія 74 кг, 122,5 кг) (юнаки)

Окремі вітання Олегу Діці, який посів п’яте місце (вагова категорія 93 кг, 187,5 кг) та виконав норматив майстра спорту України серед дорослих!

Чемпіонат України з жиму лежачи, нагородження переможців.
Нагородження переможців на чемпіонаті з жиму лежачи.
Нагородження на чемпіонаті з жиму лежачи, Україна 2025.
Переможці на чемпіонаті України з жиму лежачи