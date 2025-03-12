Спортсмени з Франківщини здобули високі нагороди на Чемпіонаті України з класичного жиму лежачи

Вихованці Городенківської ДЮСШ – серед кращих на Чемпіонаті України з класичного жиму лежачи.

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Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.

З 3 по 9 березня у Мукачеві відбувався Чемпіонат України з класичного жиму лежачи, де наші спортсмени гідно представили Городенківську громаду та вибороли призові місця!

-Надія Яремчук – І місце (вагова категорія +84 кг, 67,5 кг) (юнаки)

-Євгенія Гевко – І місце (вагова категорія 47,5 кг, 70 кг) та ІІІ місце в абсолютній першості (юніори)

-Ігор Гевко – ІІ місце (вагова категорія 105 кг, 182,5 кг) та ІІІ місце в абсолютній першості серед ветеранів

-Марія Калинюк – ІІІ місце (вагова категорія 43 кг, 37,5 кг) (юнаки)

-Микола Савич – ІІІ місце (вагова категорія 66 кг, 122,5 кг) (юнаки)

-Арсен Смбатян – ІІІ місце (вагова категорія 74 кг, 122,5 кг) (юнаки)

Окремі вітання Олегу Діці, який посів п’яте місце (вагова категорія 93 кг, 187,5 кг) та виконав норматив майстра спорту України серед дорослих!