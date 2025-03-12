Йде бій за Суджу: Сирський повідомив деталі Курської військової операції

В операційній зоні угруповання військ “Курськ”, у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський передає правда ІФ

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Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ з території Курської області рф та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.

Намагаючись будь-що досягти політичних цілей, ворог уже зазнав і продовжує зазнавати на Курщині значних втрат.

З початку Курської операції (із 6 серпня 2024 року по сьогодні) загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб. Із них: безповоротні – більш як 22,2 тис., санітарні – 31,8 тис., полонені – 942 особи.

Також уражено або знищено близько 2,1 тис. одиниць військової техніки та озброєнь росіян. Зокрема, 90 танків, 654 бойові бронемашини, п’ять РСЗВ, два засоби ППО, один літак, два гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки. Крім того, майже півтори тисячі дронів.

Російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Зокрема, внаслідок авіаударів по місту Суджа, цей населений пункт майже повністю зруйнований.

У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Задіюється, насамперед, безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження.

Станом на 18-ту годину, на Курському напрямку наші війська відбивали вісім штурмових дій противника.

Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно.