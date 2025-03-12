На базі промислової ратуші у Калуші створять унікальний простір

У Калуші планують перетворити територію колишньої промислової ратуші на простір, подібний до «Промприлад.Реновація» в Івано-Франківську.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Андрія Найду.

Тут розміститися: нетворкінгові центри для молоді, підприємців та творчих спільнот, інноваційні простори для роботи та мистецьких проєктів.

“А головне, хочемо створити тут музей видобутку калійних добрив Калуської громади. Дав вказівку, щоб наші фахівці музейної справи, історики та краєзнавці міста вже приступали до роботи над збором історичних матеріалів”, – каже міський голова.

Найближчим часом звернуть до Фонду державного майна з проханням про передачу промислової ратуші з приватної власності ТОВ «Оріана» у власність громади.

За його словами, для того, щоб промислова ратуша мала шанс на друге життя – буду брати участь у різних транскордонних грантових програмах, які допоможуть залучити альтернативне фінансування.