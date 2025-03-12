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Суд у Грузії засудив Саакашвілі до 9 років ув'язнення
Диван на коліщатках в темній вітальні

Суд у Грузії засудив Саакашвілі до 9 років ув’язнення

Автор: Олег Мамчур
12/03/2025 22:30
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Тбіліський міський суд засудив колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі до 9 років позбавлення волі у справі про розкрадання бюджетних коштів.

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Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Саакашвілі визнали винним у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі. Наразі він уже відбуває шестирічний термін. Вироки щодо нього раніше були винесені у двох інших справах — про помилування вбивць Сандро Гіргвліані та побиття депутата Валері Гелашвілі.

Новий термін позбавлення волі обчислюватиметься з моменту затримання Саакашвілі 1 жовтня 2021 року. Таким чином, згідно з вироком, на волю він зможе вийти 1 жовтня 2030 року.

Нагадаємо, Саакашвілі повернувся до Грузії восени 2021 року, де його заарештували. Його доправили до в’язниці у місті Руставі, там він оголосив голодування. У в’язниці стан його здоров’я почав стрімко погіршуватися.