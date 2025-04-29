Коломиянин віддав шахраям 80 тисяч гривень

Вiд рук невідомих потерпів прикарпатець, який перейшовши за фіктивним посиланням, втратив понад 80 тисяч гривень.

До Коломийського районного відділу поліції звернувся чоловік із заявою про шахрайство. Потерпілий втратив кошти, намагаючись продати дитячу коляску на популярному сайті оголошень, пише Правда з посилання на Поліцію Івано-Франківської області.

Коломиянин розповів, що до нього телефонував псевдопокупець для узгодження умов купівлі. Зловмисник надіслав йому фішингове посилання, за якими він ввів банківські дані.

Наслідки не змусили себе довго чекати – з рахунків заявника було списано понад 80 тисяч гривень. Усвідомивши, що став жертвою аферистів, чоловік звернувся до правоохоронців.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до злочину.