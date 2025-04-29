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Коломиянин віддав шахраям 80 тисяч гривень
Диван на коліщатках в темній вітальні

Коломиянин віддав шахраям 80 тисяч гривень

Автор: Олег Мамчур
29/04/2025 10:52
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Вiд рук невідомих потерпів прикарпатець, який перейшовши за фіктивним посиланням, втратив понад 80 тисяч гривень.

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До Коломийського районного відділу поліції звернувся чоловік із заявою про шахрайство. Потерпілий втратив кошти, намагаючись продати дитячу коляску на популярному сайті оголошень, пише Правда з посилання на Поліцію Івано-Франківської області.

Коломиянин розповів, що до нього телефонував псевдопокупець для узгодження умов купівлі. Зловмисник надіслав йому фішингове посилання, за якими він ввів банківські дані.

Наслідки не змусили себе довго чекати – з рахунків заявника було списано понад 80 тисяч гривень. Усвідомивши, що став жертвою аферистів, чоловік звернувся до правоохоронців.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за до ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають заходи щодо встановлення особи, причетної до злочину.