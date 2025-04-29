Житель Прикарпаття постане перед судом за крадіжку телефона

Прокуратура завершила досудове розслідування щодо 29-річного чоловіка, обвинуваченого у відкритому викраденні майна з елементами насильства під час дії особливого правового режиму в Україні.

Обвинувальний акт щодо 29-річного мешканця Надвірнянщини скеровано до суду за фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стану, повідомляють у Надвірнянській окружній прокуратурі. Правоохоронці кваліфікували дії чоловіка за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, інцидент стався наприкінці січня 2025 року в місті Надвірній. Обвинувачений, який раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, застосував фізичне насильство до потерпілого – вдарив його ногою в плече, після чого викрав мобільний телефон.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

За вчинення такого кримінального правопорушення, з урахуванням кваліфікуючої ознаки “в умовах воєнного стану”, законодавством передбачено серйозне покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.