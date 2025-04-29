За “Контрактом 18-24” розширили список бригад, до яких можна долучитися

Кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом Міноборони “Контракт 18-24”, збільшено з 16 до 24.
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Відповідний наказ підписав начальник Генерального штабу Збройних сил України.
До переліку бригад, які беруть участь в проєкті додались:
- 47-ма окрема механізована бригада “Маґура”;
- 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи;
- 3-тя окрема танкова Залізна бригада;
- 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада; 34-та окрема бригада берегової охорони;
- 103-тя окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького;
- 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ;
- 127-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ. Як і раніше, можна приєднатися також до:
- 72-ї окремої механізованої бригади,
- 95-ї окремої десантно-штурмової бригади,
- 38-ї окремої бригади морської піхоти,
- 28-ї окремої механізованої бригади,
- 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади,
- 92-ї окремої штурмової бригади,
- 3-ї окремої штурмової бригади,
- 24-ї окремої механізованої бригади,
- 93-ї окремої механізованої бригади,
- 30-ї окремої механізованої бригади,
- 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади,
- 36-ї окремої бригади морської піхоти,
- 39-ї окремої бригади берегової охорони,
- 25-ї окремої повітряно-десантної бригади,
- 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та
- 59-ї окремої штурмової бригади. Таким чином тепер є можливість підписати контракт, обравши бригаду із Сухопутних військ, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем і Сил територіальної оборони. “Контракт 18-24” — це добровільна ініціатива для громадян 18-24 років, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік. Охочим пропонують якісну підготовку, виплату 1 млн грн винагороди та соціальні гарантії.