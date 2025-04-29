За “Контрактом 18-24” розширили список бригад, до яких можна долучитися

Кількість бригад, до яких добровольці можуть приєднатися за проєктом Міноборони “Контракт 18-24”, збільшено з 16 до 24.

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Відповідний наказ підписав начальник Генерального штабу Збройних сил України.

До переліку бригад, які беруть участь в проєкті додались: