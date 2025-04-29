Франківський викладач розповів у Польщі про сучасний стан архітектурної галузі України

Викладач кафедри архітектури та будівництва, архітектор Юрій Ковальчук на запрошення Великопольської регіональної палати архітекторів Республіки Польща (Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów) 10 квітня взяв участь у черговому семінарі в рамках проєкту «Platforma szkoleniowaIzby Architektów RP», де виступив із доповіддю про сучасний стан архітектурної галузі в Україні, проблеми та виклики, із якими стикається сучасний архітектор у часі змін, інформує Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Друга частина заходу передбачала участь у практичному вишколі «Архітектор в ролі менеджера» («ARCHITEKT W ROLl MENEDŹERA – iak budowac autorytet lidera i skutecznyzespół proektowy») і відбулась у форматі тренінгу, присвяченого аспектам організації архітектурної діяльності, розкриттю процесів та інструментів взаємодії в команді та із замовниками, представниками влади та зацікавленими громадянами.

На завершення візиту Юрій Ковальчук зустрівся із заступником декана Факультету архітектури з питань роботи зі студентами та зовнішніх зв’язків Вроцлавської політехніки, заступником директора Центру міських інновацій – професором Вавжинцем Ціпсером, який підкреслив важливість налагодження зовнішніх комунікаційних зв’язків у сфері освіти, розповів про перспективи і можливості обміну досвідом для студентів та викладачів архітектурної спеціальності з України – з метою долучення до процесу розвитку та допомоги у створенні якісного рівня освіти та експертизи архітектурної галузі. Під час діалогу обговорили напрямки можливих кроків для налагодження співпраці між Університетом Короля Данила та Вроцлавською політехнікою.