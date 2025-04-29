На війні поліг прикарпатець Олег Станчевський

У російсько-українській війні загинув Олег Станчевський зі села Крилос на Івано-Франківщині.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Галицької громади.

Олег Станчевський народився 26 грудня 1992 року у Крилосі. Після закінчення навчання у місцевій школі чоловік здобув фах слюсаря-ремонтника автомобілів у вищому професійному училищі № 13 в Івано-Франківську.