ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні поліг прикарпатець Олег Станчевський
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг прикарпатець Олег Станчевський

Автор: Олег Мамчур
29/04/2025 12:58
-Реклама
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У російсько-українській війні загинув Олег Станчевський зі села Крилос на Івано-Франківщині.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомили на Facebook-сторінці Галицької громади.

Олег Станчевський народився 26 грудня 1992 року у Крилосі. Після закінчення навчання у місцевій школі чоловік здобув фах слюсаря-ремонтника автомобілів у вищому професійному училищі № 13 в Івано-Франківську.

“Він був активним жителем села, небайдужим до долі своєї країни. Олег став прикладом для багатьох своїх сучасників. Його життєвий шлях і жертовність назавжди залишаться прикладом для прийдешніх поколінь”, — йдеться у дописі.

Військовий в камуфляжі з нашивкою прапора України.