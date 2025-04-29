На війні поліг прикарпатець Олег Станчевський

У російсько-українській війні загинув Олег Станчевський зі села Крилос на Івано-Франківщині.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Галицької громади.
Олег Станчевський народився 26 грудня 1992 року у Крилосі. Після закінчення навчання у місцевій школі чоловік здобув фах слюсаря-ремонтника автомобілів у вищому професійному училищі № 13 в Івано-Франківську.
“Він був активним жителем села, небайдужим до долі своєї країни. Олег став прикладом для багатьох своїх сучасників. Його життєвий шлях і жертовність назавжди залишаться прикладом для прийдешніх поколінь”, — йдеться у дописі.