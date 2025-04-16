Коли в ліцеях та гімназіях Івано-Франківська завершиться навчальний рік

У більшості ліцеїв та гімназій Івано-Франківської громади навчальний рік завершиться 30 травня 2025 року. Літні канікули у дітей почнуться у червні.

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Про це у коментарі Суспільному повідомила директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко.

З її слів, навчальний рік у школах громади триватиме до 1 липня. Але освітній процес зазвичай — до 30 травня. За цей час вчителі мають вичитати учням необхідну кількість годин з усіх предметів.

“Є постанова Кабміну № 841 від 23 липня 2024 року. Там тривалість навчального року — до 30 червня. Однак у червні вже готуються кабінети, пишуться звіти. Якщо раптом вчитель не встиг вичитати якийсь предмет, то у цей час він дочитується. Стосовно проведення свята останнього дзвоника — кожен заклад сам вирішує, коли це робити. На цей час тільки одна школа з цим визначилася”, — говорить Вікторія Дротянко.

Директорка департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради додає, що ще одним нововведенням є те, що цьогоріч випускникам не вручатимуть медалі.