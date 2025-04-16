Погода на Івано-Франківщині 16 квітня

16 квітня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, вночі — невеликий дощ.
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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.
- Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 5-7°, вдень — 22-24° тепла.
- По області вночі прогнозують 3-8°, вдень — 19-24° тепла.
- У високогір’ї Карпат вночі — 1-6° тепла, вдень — 9-14° тепла.
Вітер — південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, у тумані — 600-900 метрів.