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Переможці з дипломами на олімпіаді
Диван на коліщатках в темній вітальні

Двоє ліцеїстів з Франківщини перемогли на Всеукраїнській олімпіаді з історії

Автор: Оксана Марушкевич
16/04/2025 08:59
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З 9 по 13 квітня 2025 року у місті Луцьк пройшов IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, що зібрав 140 найталановитіших знавців цієї науки з усіх регіонів України.

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Про це повідомляє Городенківська міська рада, передає Правда.іф.

І ми маємо справжній привід для гордості!

  • Музичка Іван, учень 11 класу Городенківського ліцею (гімназії) імені Антона Крушельницького, здобув перше місце, ставши переможцем фінального етапу.
  • Мухіна Ілона, учениця 9-А класу Городенківського ліцею №1 імені Івана Данилюка, виборола третє місце, впевнено продемонструвавши глибокі знання з історії.

Обох учнів до перемог підготувала Олексин Мирослава Дмитрівна — вчителька історії, Заслужена вчителька України, справжній професіонал своєї справи, яка щиро вболіває за кожного учня і щедро ділиться знаннями та натхненням.