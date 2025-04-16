Байден вперше виступив та розкритикував президентство Трампа

Експрезидент США Джо Байден вперше висловився про дії нового керівника Білого дому Дональда Трампа, розкритикувавши роботу нової адміністрації за перші майже 100 днів.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначається, Байден вперше публічно виступив після завершення президентської каденції в січні 2025 року.

На Конференції адвокатів, консультантів і представників осіб з інвалідністю Байден зазначив, що нова адміністрація скоротила чисельність державних службовців, та паралізувала роботу сайту Управління соціального забезпечення.

«Менш ніж за 100 днів ця нова адміністрація завдала стільки шкоди і стільки руйнувань. Це просто захоплює дух, наскільки стрімко все сталося», – сказав експрезидент.

Згідно з його словами, важливо захищати програми соціального забезпечення, які адміністрація Трампа планує скоротити, тоді як багато демократів проводять загальнонаціональну акцію протесту проти передбачуваних скорочень програми.

При цьому, після промови Байдена, Управління соцзабезпечення адміністрації Трампа звинуватило експрезидента у «брехні американцям».

Зокрема, на сторінці відомства у соцмережі Х заявили, що не закрили жодного відділення служби соцзабезпечення, зберегли половину технологічного відділу, оновлюють надання послуг, в тому числі телефонні, та впроваджують інструменти штучного інтелекту.

Окрім цього, Байдена звинуватили у виявленні мільярдів доларів незаконних платежів у період з 2015 по 2022 фінансовий рік. Також Байдена звинуватили в тому, що понад 2 млн нелегальних мігрантів нібито отримали номери соціального страхування у 2024 році.

У іншій публікації йдеться про те, що Трамп «неодноразово обіцяв захистити систему соціального забезпечення та забезпечити вищу заробітну плату для людей похилого віку, припинивши оподаткування допомоги».