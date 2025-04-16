У Франківську провели реконструктивну операцію пораненому військовому. ФОТО

21-річний Роман отримав 20 осколкових поранень чола. Уламки пошкодили кістки, але не зачепили мозок. Після важкого поранення та операцій, міжнародна команда хірургів з Канади та США встановила Роману титановий імплант, замінивши зруйновані кістки чола.

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Про це пише Правда з посиланням на БФ “Пацієнти України”.

Травми отримав у боях на Курщині. Хлопець став до війська у 18 років, а своє 19-річчя він “святкував” в Бахмуті, де й отримав поранення.

Роман розповідає, що поруч з його позицією розірвалися чотири авіабомби, і його група потрапила під завали. Один із побратимів, який дивом вийшов з-під руїн, зміг викликати допомогу.

Далі на хлопця чекали операції на голові, тазі та три місяці без руху, аби кістки знову зрослися. Через уламки, які знищили лобні кістки, поранення на голові хлопця довго не загоювалося, мозок більше не був захищений кістками, а на їх місці утворився великий прогин.

За реконструкцію чола Романа взялася міжнародна команда медиків реконструктивної місії “Face the Future Ukraine”. Команда хірургів Face the Future Foundation із Канади, США та їх українські колеги провели операцію та встановили титановий імплант у чоло хлопця, який замінив кістки лоба.

“Ми провели операцію та встановили на місце знищених лобних кісток індивідуальний імплант з титану, який захистив мозок хлопця від ушкоджень та вирівняв чоло. Окрім імпланту ми пересадили сполучну тканину, аби титан не пошкоджував шкіру. Втручання тривало чотири години та дозволила захистити мозок від інфекцій, які знаходяться в носі і пазусі”, — розповідає Наталія Біскуп, хірургиня з США українського походження, яка вже втретє оперує поранених в Україні.

Окрім Романа, який став наймолодшим пацієнтом місії, було прооперовано ще 25 пацієнтів із пораненнями обличчя: проведені операції з реконструкції носів, встановлення індивідуальних імплантів замість знищених кісток, підготовлення орбіт ока до протезування, реконструкції щелеп. Загалом лікарі зробили 83 хірургічні втручання.