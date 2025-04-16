Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів та знищили 9 ворожих танків

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 16 квітня 2025 року.
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Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів та 87 артсистем, пише Правда.
РФ у війні з Україною станом на 16 квітня втратила:
- особового складу – близько 936210 (+1050) осіб,
- танків – 10638 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 22163 (+13) од,
- артилерійських систем – 26377 (+87) од,
- РСЗВ – 1364 (+0) од,
- засоби ППО – 1132 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32837 (+146),
- крилаті ракети – 3145 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44472 (+133) од,
- спеціальна техніка – 3804 (+3).