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Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів та знищили 9 ворожих танків
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів та знищили 9 ворожих танків

Автор: Олег Мамчур
16/04/2025 08:00
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Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 16 квітня 2025 року.

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Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів та 87 артсистем, пише Правда.

РФ у війні з Україною станом на 16 квітня втратила:

  • особового складу – близько 936210 (+1050) осіб,
  • танків – 10638 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 22163 (+13) од,
  • артилерійських систем – 26377 (+87) од,
  • РСЗВ – 1364 (+0) од,
  • засоби ППО – 1132 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 32837 (+146),
  • крилаті ракети – 3145 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 44472 (+133) од,
  • спеціальна техніка – 3804 (+3).
Втрати противника: особовий склад, техніка, 2025.