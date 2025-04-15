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Троє прикарпатських спортсменів відзначились на чемпіонаті Європи з боротьби у Братиславі

Автор: Оксана Марушкевич
15/04/2025 22:40
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Прикарпатські спортсмени – серед найкращих у Європі.

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Повідомляє очільниця області Світлана Онищук, пише Правда.іф.

На чемпіонаті Європи з боротьби у Братиславі відзначились відразу троє прикарпатських земляків.

  • золоту медаль здобула Оксана Лівач, яка представляє Школу вищої спортивної майстерності. У фіналі вагової категорії до 50 кг вона перемогла суперницю з рахунком 8:0.
  • бронзова медаль – у Андрія Джелепа, представника Академії боротьби Прикарпаття ім. Василя Федоришина та Школи вищої спортивної майстерності.
  • Ще одну «бронзу» здобула Аліна Філіпович. У запеклій боротьбі за третє місце Аліна продемонструвала силу, витримку та майстерність, гідно представивши Івано-Франківську область та Школу вищої спортивної майстерності.
Бронзова медаль на чемпіонаті Європи 2025 року.
Бронзова медаль, чемпіонат Європи 2025, боротьба.

Прикарпатці вдало виступили на чемпіонаті України серед дорослих та всеукраїнських змаганнях серед дітей, юнаків та юніорів з кікбоксингу WAKO. У підсумку здобули:

• 4 золоті медалі,

• 4 срібні медалі,

• 1 бронзову медаль.

Відзначилися на змаганнях, у яких загалом взяли участь понад 500 спортсменів із 22 областей України, наші юні земляки – Остап Мельниченко, Павло Олексюк, Софія Парфан. Вони тренуються під наставництвом Сергія Данищука й Тараса Парфана.

Тріумфували наші спортсмени і на відкритому чемпіонаті Львівської області з таеквон-до ІТФ, який відбувся у Львові і зібрав майже 250 учасників з шести областей. Івано-Франківщину представляли 76 спортсменів, які у підсумку посіли: 43 перших, 26 других та 33 третіх місця, ставши першими у загальнокомандному заліку.

Трофей чемпіонату Львівської області 2025 в Україні