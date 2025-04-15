Троє прикарпатських спортсменів відзначились на чемпіонаті Європи з боротьби у Братиславі

Прикарпатські спортсмени – серед найкращих у Європі.

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Повідомляє очільниця області Світлана Онищук, пише Правда.іф.

На чемпіонаті Європи з боротьби у Братиславі відзначились відразу троє прикарпатських земляків.

золоту медаль здобула Оксана Лівач, яка представляє Школу вищої спортивної майстерності. У фіналі вагової категорії до 50 кг вона перемогла суперницю з рахунком 8:0.

бронзова медаль – у Андрія Джелепа, представника Академії боротьби Прикарпаття ім. Василя Федоришина та Школи вищої спортивної майстерності.

Ще одну «бронзу» здобула Аліна Філіпович. У запеклій боротьбі за третє місце Аліна продемонструвала силу, витримку та майстерність, гідно представивши Івано-Франківську область та Школу вищої спортивної майстерності.

Прикарпатці вдало виступили на чемпіонаті України серед дорослих та всеукраїнських змаганнях серед дітей, юнаків та юніорів з кікбоксингу WAKO. У підсумку здобули:

• 4 золоті медалі,

• 4 срібні медалі,

• 1 бронзову медаль.

Відзначилися на змаганнях, у яких загалом взяли участь понад 500 спортсменів із 22 областей України, наші юні земляки – Остап Мельниченко, Павло Олексюк, Софія Парфан. Вони тренуються під наставництвом Сергія Данищука й Тараса Парфана.

Тріумфували наші спортсмени і на відкритому чемпіонаті Львівської області з таеквон-до ІТФ, який відбувся у Львові і зібрав майже 250 учасників з шести областей. Івано-Франківщину представляли 76 спортсменів, які у підсумку посіли: 43 перших, 26 других та 33 третіх місця, ставши першими у загальнокомандному заліку.