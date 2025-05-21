Колишнього радника Януковича Портнова застрелили в Іспанії. ВІДЕО

В Іспанії застрелили колишнього радника Віктора Януковича — Андрія Портнова.

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Про це пише у середу, 21 травня, агентство Reuters.

За даними джерел видання, Портнова застрелив невідомий озброєний чоловік або кілька чоловіків біля воріт Американської школи в престижному районі Мадрида Посуело. Це сталося вранці 21 травня.

Поліція Мадрида повідомила Reuters, що дзвінок про стрілянину надійшов о 9:15 ранку за місцевим часом (10:15 за Києвом). Правоохоронці не назвали особу жертви.

Іспанська радіостанція Cadena SER повідомила, що Портнов нібито вів своїх дітей до школи, коли в нього вистрелили.

За даними видання, медики, які прибули на місце, констатували смерть чоловіка від травм, несумісних із життям. Він дістав кілька вогнепальних поранень — зокрема, чотири в область грудей і один — у голову.

Хто такий Андрій Портнов

Андрій Портнов — колишній народний депутат, екскерівник головного управління з питань судоустрою адміністрації експрезидента-втікача Віктора Януковича і колишній заступник голови АП.

Портнов перебуває під санкціями США з грудня 2021 року. Його внесли до санкційного списку за так званим актом Магнітського: туди потрапляють високопосадовці, причетні до порушення прав людини та масштабної корупції. У США його звинувачують у торгівлі впливом на українські суди.

Після подій 2013−2014 років і втечі Януковича Портнов покинув Україну і жив в Австрії. У другій половині травня 2019 року після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента Портнов повернувся в Україну. У серпні 2019 року СБУ закрила справу про держзраду Портнова.

За даними проєкту Схеми, Портнов знову виїхав з України 3 червня 2022 року.