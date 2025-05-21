Франківські студенти перемогли у Всеукраїнському конкурсі «АРТ-ЖУРНАЛІСТИКА – 2025»

Студенти кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю здобули перемоги у Всеукраїнському конкурсі «АРТ-ЖУРНАЛІСТИКА – 2025», що проходив у Харківському Національному університеті мистецтв імені І.П.Котляревського, інформує Правда.іф.
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Перемогу в номінації «Рецензії» здобула Ірина Цильке, студентка 3 курсу за матеріал з вистави «Дзяди» режисерки Майі Клечевської Івано-Франківського національного академічного драмтеатру ім. Франка.
Ірина ділиться своїми враженнями від перемоги: «Найважливішим у цьому процесі було не перемогти, а пройти шлях від вистави до написання тексту, тобто по-справжньому пройти дисципліну «Арт-журналістика». На заняттях із Галиною Держипільською ми багато говорили про текст, як спосіб фіксації мистецького досвіду. Про те, як не звести складну, емоційно насичену подію до простого переказу. Я вчилася дивитися уважніше. І писати – повільніше. І тут варто подякувати пані Галині не лише за цікаві думки, не лише за знання й натхнення, а й за простір — бути в процесі. Бо після кожної вистави потрібен час: щоб відчути, обдумати та сформулювати це у текст. У тексті «Анатомічне дослідження пам’яті, гніву та огиди: вистава Майї Клечевської “Дзяди”» мені було важливо знайти мову для тілесних, складних відчуттів. Де саме в тілі живе тривога? Як описати огиду, не перетворивши її на драму заради драми? Як написати так, щоб читач теж щось відчув? А якщо текст здобув перше місце у номінації «Рецензія», значить – хтось справді відчув».
Також 1 місце в номінації «Відеорепортаж» посів зі своєю роботою студент 4 курсу Руслан Княгніцький. У відеосюжеті була розповідь про іншу виставу Івано-Франківського театру, «Медея», режисерки Оксани Дмітрієвої.
«Завдяки участі в конкурсі я зміг вдосконалити свої вміння та підтвердити свою майстерність серед представників інших вищих навчальних закладів України. Також вважаю важливим проведення таких конкурсів для висвітлення та формування нових кадрів у сфері журналістики», – так відгукується про свою участь у конкурсі Руслан Княгніцький.
«В межах наших дисциплін ми якраз працюємо над створенням професійних креативних текстів із самостійними думками, актуальних сюжетів, пошуком індивідуального стилю, шукаємо цінні теми для опрацювання, знайомимось із непересічними іменами як в історії, так і в сучасному мистецькому процесі України загалом та Івано-Франківська зокрема. Тож, участь у конкурсі стала унікальною можливістю для наших студентів у реалізації своїх творчих пошуків, проявлення здібностей та хисту, натхнення в межах освітніх програм», – зазначила викладач кафедри Галина Держипільська.