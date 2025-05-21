Франківські студенти перемогли у Всеукраїнському конкурсі «АРТ-ЖУРНАЛІСТИКА – 2025»

Студенти кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю здобули перемоги у Всеукраїнському конкурсі «АРТ-ЖУРНАЛІСТИКА – 2025», що проходив у Харківському Національному університеті мистецтв імені І.П.Котляревського, інформує Правда.іф.

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Перемогу в номінації «Рецензії» здобула Ірина Цильке, студентка 3 курсу за матеріал з вистави «Дзяди» режисерки Майі Клечевської Івано-Франківського національного академічного драмтеатру ім. Франка.

Ірина ділиться своїми враженнями від перемоги: «Найважливішим у цьому процесі було не перемогти, а пройти шлях від вистави до написання тексту, тобто по-справжньому пройти дисципліну «Арт-журналістика». На заняттях із Галиною Держипільською ми багато говорили про текст, як спосіб фіксації мистецького досвіду. Про те, як не звести складну, емоційно насичену подію до простого переказу. Я вчилася дивитися уважніше. І писати – повільніше. І тут варто подякувати пані Галині не лише за цікаві думки, не лише за знання й натхнення, а й за простір — бути в процесі. Бо після кожної вистави потрібен час: щоб відчути, обдумати та сформулювати це у текст. У тексті «Анатомічне дослідження пам’яті, гніву та огиди: вистава Майї Клечевської “Дзяди”» мені було важливо знайти мову для тілесних, складних відчуттів. Де саме в тілі живе тривога? Як описати огиду, не перетворивши її на драму заради драми? Як написати так, щоб читач теж щось відчув? А якщо текст здобув перше місце у номінації «Рецензія», значить – хтось справді відчув».

Також 1 місце в номінації «Відеорепортаж» посів зі своєю роботою студент 4 курсу Руслан Княгніцький. У відеосюжеті була розповідь про іншу виставу Івано-Франківського театру, «Медея», режисерки Оксани Дмітрієвої.

«Завдяки участі в конкурсі я зміг вдосконалити свої вміння та підтвердити свою майстерність серед представників інших вищих навчальних закладів України. Також вважаю важливим проведення таких конкурсів для висвітлення та формування нових кадрів у сфері журналістики», – так відгукується про свою участь у конкурсі Руслан Княгніцький.