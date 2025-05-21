У Надвірнянському районі в ДТП травмувалась одна людина. ФОТО

Надзвичайники деблокували чоловіка з понівеченого внаслідок ДТП автомобіля

Пише Правда.іф з посиланням на ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

“21 травня о 09:57 на лінію “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селищі Делятин Делятинської територіальної громади Надвірнянського району за участю легкового автомобіля”, – йдеться у дописі.

До місця події негайно було направлено рятувальників, які по прибуттю деблокували постраждалого чоловіка з транспортного засобу та передали його працівникам екстреної медичної допомоги.

Також на місці події рятувальники від’єднали клеми акумуляторної батареї з метою запобігання можливому загорянню.

Усі обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.