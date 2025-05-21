Ошукала знайому на пів мільйона гривень: франківку засудять на 6 років тюрми

До 6 років за ґратами засуджено мешканку Івано-Франківська, яка ошукала свою знайому на пів мільйона гривень.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

За публічного обвинувачення прокурорів Окружної прокуратури міста Івано-Франківська суд визнав 48-річну жінку винуватою у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України).

В суді доведено, що мешканка Івано-Франківська з березня по серпень 2023 року, зловживаючи довірою своєї знайомої, заволоділа її грошовими коштами у великих розмірах.

“Вона позичали у потерпілої кошти під приводом придбання сільськогосподарської техніки. Борг обіцяла повернути з додатковими відсотками. Таким чином засудженій вдалось ошукати жінку на майже пів мільйона гривень”, – йдеться у дописі.

Раніше вона вже неодноразово притягувалась до відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Суд призначив їй покарання за сукупністю кримінальних правопорушень – 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.