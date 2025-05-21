У Франківську працює програма безкоштовної заміни вікон у під’їздах

Вікна замінюють у будинках, де проживають особи з-поміж Захисників/Захисниць України й члени сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти.

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Програма заміни вікон на сходових клітках у під’їздах багатоквартирних будинків триває. Станом на 19 травня уже замінено вікна у підʼїздах на 18 об’єктах.

За словами заступника міського голови Михайла Смушака. словами, сьогодні провели чергове засідання комісії з формування переліку наступних обʼєктів згідно з поданими в ЦНАП документами:

Розглянули 82 заявки

80 адрес погоджено, 2 — на доопрацювання (через неповний пакет документів).

Яка черговість виконання робіт із заміни вікон?

Спочатку — пріоритет №1 (родини загиблих/зниклих безвісти) Далі — пріоритет №2 (поранені, інваліди війни) Пріоритету №3 (учасники бойових дій).

“Інформуємо, що згідно даного протоколу у 2025 році плануємо повністю виконати роботи по заміні вікон згідно пріоритетів 1 і 2. Щодо інших звернень – ми формуємо відповідну черговість і будемо планувати виконувати роботи вже у 2026 році”, – йдеться в дописі.

Нагадуємо, що взяти участь у даній програмі можуть мешканці, якщо в підʼїзді будинку проживають:

Учасники бойових дій

Члени сімей загиблих або зниклих безвісти

Особи з інвалідністю внаслідок війни

Поранені чи травмовані під час оборони України.

Як подати заявку?

Зокрема, співвласники квартир під’їзду проводять збори – збирають не менше ніж 75% голосів (від площі житлових та нежитлових приміщень у під’їзді); оформляють протокол і визначають уповноважену людину з будинку, яка подасть документи у ЦНАП.