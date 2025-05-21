Екскурсії, фестивалі, інтерактивні програми у «Давньому Галичі»: що побачити та куди піти

За останні декілька років національний заповідник «Давній Галич» суттєво оновив свій туристичний продукт.

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Про це в інтерв’ю Фіртці розповів генеральний директор заповідника Володимир Олійник.

«За час роботи на посаді відкрили два об’єкти для екскурсій — це Галицький замок та храм Святого Пантелеймона», — зазначив керівник.

З його слів, раніше Галицький замок був недоступний для відвідувачів.

«Про замки у нас є певне уявлення з казок — принцеси, лицарі і так далі. Але особливість Галицького замку в тому, що ми прибрали старий вагончик, який стояв там десятки років. Також закрили його для відвідувань під час комендантської години, що зробило його більш привабливим і безпечним для туристів», — каже Олійник.

Другим важливим відкриттям став храм Святого Пантелеймона, що дозволило збільшити масштаб туристичних маршрутів.

У 2023 році найбільшу кількість відвідувачів прийняв Музей етнографії, частково завдяки проєкту «Мавка» — екскурсії за мотивами відомого мультфільму, яка охопила понад 20 тисяч людей і принесла близько 800 тисяч гривень.

«На другому місці був Галицький замок — саме тому, що це був щось нове, доступне всередині для відвідувачів. Раніше всередину нікого не пускали, стояв вагончик, не було фотозон. А третє місце посів музей історії Галича, де жили князі», — розповів Олійник.

У 2024 році проєкту «Мавка» не було, тому Галицький замок вирвався вперед за відвідуваністю.

Щодо вартості квитків, генеральний директор зауважив:

«Ціни підняли, але вони не є високими — ми орієнтуємося на вартість кави і проїзду автобусом «Івано-Франківськ–Галич». Для дітей квиток коштує 40 гривень, для дорослих — 60 гривень. Екскурсія у віртуальних окулярах дорожча, оскільки нам доводиться докуповувати обладнання — тоді вхід коштує 60 гривень, а екскурсія — 100».

Заповідник проводить два фестивалі на рік — «Посвята в лицарі» і «Лицарські історії». Однак через повномасштабне вторгнення «лицарські бої» зараз мають більш ілюстративний характер.

«На фестивалях збирається близько тисячі людей, а бої проводять 2-3 команди. Бої цікаві, але не в час війни — багато питають, чому хлопці не на фронті. Насправді дві третини учасників — це хлопці з фронту, решта — науковці та історики», — пояснив Олійник.

Також, на базі заповідника діє клуб лицарського бою «Галицька хоругва», який очолює лицар Мар’янко з Ямниці.

Для дітей і дорослих створили інтерактивні екскурсії та квести.

«Є вистава «Принцеса Галицького замку», де дракон викрадає принцесу, а діти через загадки допомагають її звільнити. Є також екскурсія «Ключник Галицького замку» — персонаж із 400-річною історією проводить тур зі смолоскипом», — розповів Олійник.

У музеї історії Галича можна зустрітися з князем та княжною, взяти участь у квесті «Дорога на князів і королів», який щороку відвідують близько 10 тисяч школярів.

Музей етнографії пропонує «Пригоди Довбуша», «Квести стежками Прикарпаття», «Фотосесію в етностилі», а також вистави «Гуцулка Ксеня», «Колобок» і «Музикант».

У храмі Пантелеймона розповідають історії Романа Мстиславича, Данила Галицького та галицьких караїмів — громади, яку на територію Галича запросив хан Батий для торгівлі.